Организаторы отменили концерт «Ночных снайперов» на фестивале «Динотерра»

Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы», сообщила, что концерт в Кузбассе был отменён по инициативе организаторов фестиваля «Динотерра».

Об этом артистка сообщила в Instagram*.

Арбенина опубликовала скриншот с сообщением от организаторов мероприятия, в котором они отказались от сотрудничества с коллективом «Ночные снайперы», аргументировав это тем, что им «настоятельно не рекомендовали» проводить концерт группы на территории муниципалитета.

Выступление должно было пройти 24 июня.

Ранее стало известно, что группа «Ночные снайперы» даст концерты в трёх городах в июне.

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