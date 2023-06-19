Всемирный банк выдал Украине кредит €63 млн на выплату зарплат

Украина получила кредит €63 млн от Всемирного банка, средства направят на выплату зарплат работникам госорганов и педагогам.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

«Сегодня... в государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило финансирование в размере €63 млн», — приводит сообщение РИА Новости.

В Минфине добавили, что средства будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета на оплату труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки на восстановление.