Всемирный банк выдал Украине кредит €63 млн на выплату зарплат
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Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
«Сегодня... в государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило финансирование в размере €63 млн», — приводит сообщение РИА Новости.
В Минфине добавили, что средства будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета на оплату труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки на восстановление.