Марочко: российские войска уничтожили украинскую военную колонну под Кременной

Российские военные уничтожили украинскую военную колонну юго-западнее Кременной в ЛНР.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Артиллерийским подразделениям был нанесён огневой удар, в результате которого колонна, состоящая из шести единиц автомобильной техники, была уничтожена», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, были уничтожены до 20 бойцов ВСУ.

Ранее Марочко заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины обстреляли позиции своих сослуживцев в связи с конфликтом, возникшим из-за ротации.