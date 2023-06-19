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Марочко: российские войска уничтожили украинскую военную колонну под Кременной

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Российские военные уничтожили украинскую военную колонну юго-западнее Кременной в ЛНР.
Марочко: российские войска уничтожили украинскую военную колонну под Кременной
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Артиллерийским подразделениям был нанесён огневой удар, в результате которого колонна, состоящая из шести единиц автомобильной техники, была уничтожена», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, были уничтожены до 20 бойцов ВСУ.

Ранее Марочко заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины обстреляли позиции своих сослуживцев в связи с конфликтом, возникшим из-за ротации.

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