В офисе Зеленского признали, что Россия пыталась добиться своих целей мирным путём до СВО
- РИА Новости
«Всего, чего они не смогли добиться в течение этих многих часов переговоров, они попытались достичь военными средствами 24 февраля 2022 года», — цитирует его ТАСС.
По словам Ермака, на Минские соглашения Украина пошла под давлением Запада, но сейчас посредники не нужны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в интервью RT Arabic заявил, что какого-то фундамента для диалога с Украиной пока нет.