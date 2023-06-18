В офисе Зеленского признали, что Россия пыталась добиться своих целей мирным путём до СВО

Россия ещё до февраля 2022 года пыталась добиться своих целей путём переговоров с Украиной, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью The Wall Street Journal.

«Всего, чего они не смогли добиться в течение этих многих часов переговоров, они попытались достичь военными средствами 24 февраля 2022 года», — цитирует его ТАСС.

По словам Ермака, на Минские соглашения Украина пошла под давлением Запада, но сейчас посредники не нужны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в интервью RT Arabic заявил, что какого-то фундамента для диалога с Украиной пока нет.