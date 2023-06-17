Песков: какого-то фундамента для диалога России и Украины нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что какого-то фундамента для диалога с Украиной пока нет.

Он отметил, что, если проанализировать информацию, поступавшую 16 июня из Киева, когда там были члены африканской делегации, видно, что режим Владимира Зеленского не так склонен к диалогу и не так готов обсуждать конкретные параметры.

«Это первое. И второе, наверное, самое главное. Мы всё время должны вспоминать, что режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины, каким бы то ни было, вести переговоры с российской стороной», — сказал Песков.

По его словам, говорить о чём-то в этой ситуации очень сложно предметно.

«Мы готовы. У нас есть политическая воля, у нас есть готовность. Но диалога здесь пока не просматривается, и какого-то фундамента для диалога нет», — заявил представитель Кремля.

Ранее Зеленский заявил, что ему непонятна логика визита лидеров африканских стран в Россию 17 июня.