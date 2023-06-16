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Зеленский заявил, что ему непонятна логика визита африканских лидеров в Россию 17 июня

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему непонятна логика визита лидеров африканских стран в Россию 17 июня.
Зеленский заявил, что ему непонятна логика визита африканских лидеров в Россию 17 июня
  • Gettyimages.ru

«Это их решение, и насколько оно логично, непонятно», — цитирует его РИА Новости

16 июня делегация африканских стран прибыла на Украину для переговоров с Зеленским в рамках мирной инициативы. 17 июня делегация отправится в Россию.

В ходе встречи с делегацией африканских лидеров Зеленский выступил против замораживания конфликта на Украине и отверг идею переговоров с Россией без вывода российских войск.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что лидеры африканских стран заявили Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт как можно скорее.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш накануне заявил, что ознакомился с инициативой ряда африканских государств по урегулированию конфликта вокруг Украины и назвал её важной.

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