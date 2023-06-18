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Спасатели начали поиски четырёхлетнего ребенка, упавшего в горную реку Абхазии

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Спасатели начали поиски четырёхлетнего ребёнка из Белоруссии, который упал в горную реку Абхазии.
Спасатели начали поиски четырёхлетнего ребенка, упавшего в горную реку Абхазии
  • РИА Новости

По данным РИА Новости со ссылкой на МЧС республики, инцидент произошёл в районе Гегского водопада.

«Четырёхлетнего Александра Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск Республики Беларусь, унесло течением реки Гега», — говорится в сообщении.

Более 50 спасателей ведут поиски ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области прокуратура проводит проверку в связи с тем, что в Камышлове 15-летний подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд.

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