Российские военные в зоне спецоперации используют технику гибкой обороны, которая позволяет применять силы наиболее удобным образом. Об этом пишет Военная хроника, комментируя бои в районе Пятихаток Запорожской области.

Отмечается, что продвижение украинских войск на несколько сотен метров не означает их закрепления на данных позициях.

«Каждый такой участок, как Пятихатки, сложен тем, что это фактически чистое поле, окопаться в котором невозможно», — говорится в материале.

Аналитики подчеркнули, что при заходе украинских войск по ним работает артиллерия, после чего подразделения ВСУ возвращаются на исходные позиции.

«Тактика ВСУ изменилась, но качественно новых, прорывных решений по-прежнему нет. Везде «мясные штурмы», а не работа разведки или отправка в бой мощных бронетанковых групп», — говорится в тексте.

При проведении атак практически не используются танки Leopard 2, что говорит о приказе беречь эту технику любой ценой.

«Только за вчерашнюю ночь ВСУ потеряли взвод БМП, два танка, до пяти броневиков и порядка 50 человек убитыми. Общие потери по сравнению с прошлой неделей серьёзно возросли и превысили 1000 человек в день убитыми и ранеными», — подытожили аналитики.

16 июня Военная хроника сообщила, что Вооружённые силы Украины пытались пробиться через российскую оборону и закрепиться в районе Пятихаток в Запорожской области, но у них это не получилось.