Военная хроника сообщила, что Вооружённые силы Украины пытались пробиться через российскую оборону и закрепиться в районе Пятихаток в Запорожской области, но у них это не получилось.

«Весь день шёл сильный бой в районе Пятихаток в Запорожье. ВСУ пытались пробиться и закрепиться на окраине села, но ничего не вышло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно появившимся к вечеру 16 июня сообщениям, ВСУ подтянули небольшие резервы (примерно две роты), однако были выбиты артиллерией.

По данным Военной хроники, у противника отсутствует авиация, а также наблюдаются серьёзные перебои со связью.

Ранее российский президент Владимир Путин на ПМЭФ-2023 рассказал, что ВСУ предпринимают очередную попытку контрнаступления на Времевском направлении в Запорожской области.

Также Путин заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.