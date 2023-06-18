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Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Скадовском районе Херсонской области

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Украинские военные обстреляли ракетами пункт временного размещения эвакуированных в посёлке Лазурное Скадовского района Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Скадовском районе Херсонской области
  • РИА Новости

«Украинские боевики обстреляли семью ракетами (пять сбиты ПВО) пункт временного размещения эвакуированных в пгт Лазурное Скадовского муниципального округа», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Он отметил, что две ракеты были выпущены по посёлку Рыково, были повреждены частные дома.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Сальдо заявил, что около 8 тыс. жителей эвакуированы с подтопленных территорий в Херсонской области ниже разрушенной Каховской ГЭС.

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