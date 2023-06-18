Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Скадовском районе Херсонской области
- РИА Новости
«Украинские боевики обстреляли семью ракетами (пять сбиты ПВО) пункт временного размещения эвакуированных в пгт Лазурное Скадовского муниципального округа», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
Он отметил, что две ракеты были выпущены по посёлку Рыково, были повреждены частные дома.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Сальдо заявил, что около 8 тыс. жителей эвакуированы с подтопленных территорий в Херсонской области ниже разрушенной Каховской ГЭС.