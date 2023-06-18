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Власти: ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани Херсонской области

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Украинские военные выпустили два кассетных снаряда по эвакуационному пункту в Голой Пристани Херсонской области, жертв нет, сообщают власти города.
Власти: ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани Херсонской области
  • РИА Новости

«По эвакуационному пункту, находящемуся в Голой Пристани по ул. 1 Мая, было выпущено два кассетных снаряда, содержащих «лепестки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт был разрушен, в результате происшествия никто не погиб.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что около 8 тыс. жителей эвакуированы с подтопленных территорий в Херсонской области ниже разрушенной Каховской ГЭС.

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