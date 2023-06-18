ВСУ за сутки 33 раза обстреляли ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Пантелеймоновке, Ясиноватой, Донецке, Макеевке и Александровке.
Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина.
Также сообщается о повреждении 11 жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что мужчина погиб в результате обстрела со стороны ВС Украины.
Также поступала информация о ранении одномесячного ребёнка в Горловке в результате обстрела города ВСУ.