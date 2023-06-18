ВСУ за сутки 33 раза обстреляли ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 33 раза обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 199 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Пантелеймоновке, Ясиноватой, Донецке, Макеевке и Александровке.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина.

Также сообщается о повреждении 11 жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что мужчина погиб в результате обстрела со стороны ВС Украины.

Также поступала информация о ранении одномесячного ребёнка в Горловке в результате обстрела города ВСУ.