Мэр Горловки Приходько: младенец пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
- РИА Новости
Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале.
«В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранен одномесячный ребёнок», — написал он.
Ранее в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что женщина получила ранение в результате обстрела ВС Украины города Макеевки.