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Мэр Горловки Приходько: младенец пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками

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Одномесячный ребёнок получил ранения в Горловке в результате обстрела города ВСУ.
Мэр Горловки Приходько: младенец пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
  • РИА Новости

Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале.

«В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранен одномесячный ребёнок», — написал он.

Ранее в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что женщина получила ранение в результате обстрела ВС Украины города Макеевки.

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