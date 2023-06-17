Бывший депутат Рады Кива утверждает, что глава разведки Украины Буданов скончался

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на собственные источники заявил, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов скончался.

«Буданов умер, не приходя в сознание, — информация поступила из посольства Украины в Германии. Сообщил источник в ОП», — заявил Кива.

При этом экс-депутат считает, что данную информацию в Киеве будут скрывать так долго, насколько это возможно.

15 июня РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Буданов был ранен 29 мая во время удара российских войск по зданию украинской разведки.

По данным агентства, после этого Буданова в тяжёлом состоянии доставили в госпиталь бундесвера в Берлине, где он и находился до середины июня.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Буданов якобы присутствовал на заседании военного кабинета 16 июня.