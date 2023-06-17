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Песков: Россия пытается закончить войну, развязанную киевским режимом в 2014 году

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что Россия пытается закончить войну, развязанную киевским режимом в 2014 году.
Песков: Россия пытается закончить войну, развязанную киевским режимом в 2014 году
  • Gettyimages.ru

Песков отметил, что есть абсолютно понятная и неоднократно излагавшаяся президентом России Владимиром Путиным позиция. По словам Пескова, 17 июня, выступая на встрече с африканскими лидерами, Путин отмечал, что эта позиция абсолютно укладывается во все нормы, во все понятия международного права и соответствует Уставу Организации Объединённых Наций.

«Россия не развязала войну. Россия пытается закончить войну, которая была развязана киевским режимом начиная с 2014-го года», — заявил он.

Ранее Путин в ходе встречи с делегацией стран Африки заявил, что Киев развязал войну на Украине в 2014 году, и Россия имела право по Уставу ООН оказать помощь Донбассу. 

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