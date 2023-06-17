Forbes.ua: Украина попросит $400 млрд, чтобы стать энергетическим хабом Европы

Власти Украины намерены презентовать в Лондоне план по превращению страны в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, для его реализации Киев хочет запросить $400 млрд.

Об этом пишет Forbes.ua.

«К 2050 году Украина станет энергетическим хабом Европы, производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз», — говорится в публикации.

Для реализации такого плана в украинскую энергетику необходимо вложить $400 млрд, отмечает автор.

По данным газеты, эту программу Киев представит партнёрам на международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне.

Ранее агентство Bloomberg писало, что чиновники Евросоюза рассматривают возможность хранения газа в подземных хранилищах Украины.