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Forbes.ua: Украина попросит $400 млрд, чтобы стать энергетическим хабом Европы

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Власти Украины намерены презентовать в Лондоне план по превращению страны в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, для его реализации Киев хочет запросить $400 млрд.
Forbes.ua: Украина попросит $400 млрд, чтобы стать энергетическим хабом Европы
  • AP

Об этом пишет Forbes.ua.

«К 2050 году Украина станет энергетическим хабом Европы, производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз», — говорится в публикации.

Для реализации такого плана в украинскую энергетику необходимо вложить $400 млрд, отмечает автор.

По данным газеты, эту программу Киев представит партнёрам на международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне.

Ранее агентство Bloomberg писало, что чиновники Евросоюза рассматривают возможность хранения газа в подземных хранилищах Украины.

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