Forbes.ua: Украина попросит $400 млрд, чтобы стать энергетическим хабом Европы
- AP
Об этом пишет Forbes.ua.
«К 2050 году Украина станет энергетическим хабом Европы, производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз», — говорится в публикации.
Для реализации такого плана в украинскую энергетику необходимо вложить $400 млрд, отмечает автор.
По данным газеты, эту программу Киев представит партнёрам на международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне.
Ранее агентство Bloomberg писало, что чиновники Евросоюза рассматривают возможность хранения газа в подземных хранилищах Украины.