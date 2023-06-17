Spiegel: украинские танкисты прибегают к хитростям, чтобы избежать боя в контрнаступлении

Украинские танкисты, участвующие в контрнаступлении в районе Запорожья, имитируют поломки своих боевых машин из страха перед боем с армией России.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

В статье отмечается, что среди ВСУ есть солдаты, которые отказываются от участия в военном конфликте.

«Некоторые имитируют повреждения танка, лишь бы не идти в бой», — говорится в публикации.

Как пишет издание, боевые действия «дорого обходятся» украинцам, а врачи сообщают о значительном увеличении числа раненых на фронте.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Вооружённые силы Украины в ходе контрнаступления потеряли уже около 186 танков и 418 бронемашин.

Также глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новые атаки украинской армии в Запорожской области захлебнулись.