Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае поставок украинским вооружённым силам истребителей F-16 будет уничтожать их на территории Украины.

Таким образом Песков ответил на вопрос ТАСС о возможности ударов по предназначающимся Украине F-16, если они будут базироваться в других странах.

«Нет, они же будут работать всё равно на территории Украины», — сказал собеседник агентства.

Песков добавил, что вся остальная военная техника ВСУ также будет уничтожаться.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае поставок ВСУ истребителей F-16 они будут гореть так же, как и танки Leopard.