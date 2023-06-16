Песков: Россия в случае поставок ВСУ F-16 будет уничтожать их на территории Украины
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Таким образом Песков ответил на вопрос ТАСС о возможности ударов по предназначающимся Украине F-16, если они будут базироваться в других странах.
«Нет, они же будут работать всё равно на территории Украины», — сказал собеседник агентства.
Песков добавил, что вся остальная военная техника ВСУ также будет уничтожаться.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае поставок ВСУ истребителей F-16 они будут гореть так же, как и танки Leopard.