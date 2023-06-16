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Песков: Россия в случае поставок ВСУ F-16 будет уничтожать их на территории Украины

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае поставок украинским вооружённым силам истребителей F-16 будет уничтожать их на территории Украины.
Песков: Россия в случае поставок ВСУ F-16 будет уничтожать их на территории Украины
  • Gettyimages.ru

Таким образом Песков ответил на вопрос ТАСС о возможности ударов по предназначающимся Украине F-16, если они будут базироваться в других странах.

«Нет, они же будут работать всё равно на территории Украины», — сказал собеседник агентства.

Песков добавил, что вся остальная военная техника ВСУ также будет уничтожаться.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае поставок ВСУ истребителей F-16 они будут гореть так же, как и танки Leopard.

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