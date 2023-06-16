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Путин рассказал, что ВСУ сейчас предпринимают попытку контрнаступления в Запорожской области

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Российский президент Владимир Путин на ПМЭФ-2023 рассказал, что Вооружённые силы Украины сейчас предпринимают очередную попытку контрнаступления в Запорожской области.

«Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается очередная попытка на так называемом Времевском направлении», — сказал президент.

По его словам, противник пытается атаковать на нескольких участках силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков. 

«К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идёт в данный момент времени», — заявил Путин.

Он считает, что у ВСУ шансов нет, также как и на других направлениях.

Также Путин заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.

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