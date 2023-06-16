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Приходько: ВСУ продолжают обстрел окраин Горловки, но в центре спокойно

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RT
Глава администрации Горловки Иван Приходько в беседе с RT рассказал, что украинские вооружённые формирования продолжают обстреливать мирные кварталы города из артиллерии, однако огонь ведётся малой интенсивности и не затрагивает центр.
Приходько: ВСУ продолжают обстрел окраин Горловки, но в центре спокойно
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«Сейчас у нас условно небольшое количество обстрелов. Это около 8—12 в сутки. За последнюю неделю обстрелов центра города не было, только окраины, прифронтовые посёлки. А неделю назад ВСУ ударили по центру из реактивных систем залпового огня. Работали по площадям. Тогда у нас было ранено 14 человек, ещё четверо погибли», — сказал он.

По словам Приходько, в последнее время ВСУ не проводят в районе Горловки таких же интенсивных атак, как на других направлениях в ДНР и Запорожской области.

Глава администрации подчеркнул, что наиболее частыми видами ранений у мирных жителей города остаются осколочные и минно-взрывные травмы.

12 июня Иван Приходько сообщил о запуске водовода от посёлка Широкая Балка.

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