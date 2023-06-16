Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Представитель ГУР МО Украины утверждает, что Буданов здоров и у него «хороший аппетит»

Короткая ссылка
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов выступил с утверждением, что у руководителя ведомства Кирилла Буданова «прекрасное здоровье» и «хороший аппетит», а сейчас он «весь в работе». Такие комментарии он дал после того, как в СМИ появились сообщения о ранении главы украинской военной разведки в результате ракетного удара.
Представитель ГУР МО Украины утверждает, что Буданов здоров и у него «хороший аппетит»
  • © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

«Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит», — сказал Юсов в эфире телемарафона на украинском ТВ.

Юсов утверждает, что он лично общался с Будановым, но у того «очень мало свободного времени», пишет РИА Новости.

15 июня агентство со ссылкой на источник сообщило, что Кирилл Буданов был ранен 29 мая во время удара российских войск по зданию ведомства. После этого его эвакуировали на польскую базу в Жешув, откуда вывезли спецбортом ВВС США в Рамштайн, сообщил собеседник.

По имеющимся данным, сейчас Буданов в тяжёлом состоянии находится в госпитале бундесвера в Берлине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить