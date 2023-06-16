Представитель ГУР МО Украины утверждает, что Буданов здоров и у него «хороший аппетит»

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов выступил с утверждением, что у руководителя ведомства Кирилла Буданова «прекрасное здоровье» и «хороший аппетит», а сейчас он «весь в работе». Такие комментарии он дал после того, как в СМИ появились сообщения о ранении главы украинской военной разведки в результате ракетного удара.

«Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит», — сказал Юсов в эфире телемарафона на украинском ТВ.

Юсов утверждает, что он лично общался с Будановым, но у того «очень мало свободного времени», пишет РИА Новости.

15 июня агентство со ссылкой на источник сообщило, что Кирилл Буданов был ранен 29 мая во время удара российских войск по зданию ведомства. После этого его эвакуировали на польскую базу в Жешув, откуда вывезли спецбортом ВВС США в Рамштайн, сообщил собеседник.

По имеющимся данным, сейчас Буданов в тяжёлом состоянии находится в госпитале бундесвера в Берлине.