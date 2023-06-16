Пушилин: Киев будет препятствовать проведению выборов в ДНР
Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
«Конечно, они будут чинить препятствия, а мы должны выработать все эти модели противодействия им», — сказал врио главы региона.
По его словам, силовыми структурами на сегодняшний день прорабатываются различные механизмы защиты и и противодействия противнику.
Ранее ЦИК назначила выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября.
Также глава Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала ход подготовки к выборам в новых регионах.