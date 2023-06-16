Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пушилин: Киев будет препятствовать проведению выборов в ДНР

Короткая ссылка
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предположил, что Украина будет препятствовать проведению выборов руководства региона.

Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Конечно, они будут чинить препятствия, а мы должны выработать все эти модели противодействия им», — сказал врио главы региона.

По его словам, силовыми структурами на сегодняшний день прорабатываются различные механизмы защиты и и противодействия противнику.

Ранее ЦИК назначила выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября.

Также глава Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала ход подготовки к выборам в новых регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить