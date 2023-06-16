Пушилин: Киев будет препятствовать проведению выборов в ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предположил, что Украина будет препятствовать проведению выборов руководства региона.

Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Конечно, они будут чинить препятствия, а мы должны выработать все эти модели противодействия им», — сказал врио главы региона.

По его словам, силовыми структурами на сегодняшний день прорабатываются различные механизмы защиты и и противодействия противнику.

Ранее ЦИК назначила выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября.

Также глава Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала ход подготовки к выборам в новых регионах.