За сутки ВСУ выпустили 134 снаряда по ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сводке.
Отмечается, что в результате обстрелов получил ранения мужчина в Центрально-Городском районе Горловки.
Также сообщается о повреждении десяти жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС Украины продолжают переброску дополнительных резервов в Марьинку.