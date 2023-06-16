За сутки ВСУ выпустили 134 снаряда по ДНР

Вооружённые силы Украины выпустили за прошедшие сутки 134 снаряда по населённым пунктам ДНР.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сводке.

Отмечается, что в результате обстрелов получил ранения мужчина в Центрально-Городском районе Горловки.

Также сообщается о повреждении десяти жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС Украины продолжают переброску дополнительных резервов в Марьинку.