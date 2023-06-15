Подоляк утверждает, что контрнаступление украинской армии ещё не началось

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что контрнаступление Вооружённых сил Украины ещё не началось.

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

«Мы ещё не начинали контрнаступление», — цитирует Подоляка РИА Новости.

По его словам, в данный момент контрнаступление ВСУ проходит в режиме тестирования.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в ходе ПМЭФ-2023 сказал, что украинские войска в ходе попытки контрнаступления в регионе не смогли продвинуться ни на шаг даже в серой зоне.