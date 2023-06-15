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Подоляк утверждает, что контрнаступление украинской армии ещё не началось

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что контрнаступление Вооружённых сил Украины ещё не началось.
Подоляк утверждает, что контрнаступление украинской армии ещё не началось
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

«Мы ещё не начинали контрнаступление», — цитирует Подоляка РИА Новости.

По его словам, в данный момент контрнаступление ВСУ проходит в режиме тестирования.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в ходе ПМЭФ-2023 сказал, что украинские войска в ходе попытки контрнаступления в регионе не смогли продвинуться ни на шаг даже в серой зоне.

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