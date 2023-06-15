Пасечник: ничего не говорит о начале контрнаступления ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР
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Об этом он сказал на полях ПМЭФ.
«Ничего об этом особо не говорит. Во всяком случае, из тех докладов, которые я получаю от руководства Второго армейского корпуса, и тех данных, которые я имею», — приводит его слова РИА Новости.
При этом Пасечник отметил, что ситуация на данном направлении остаётся напряжённой, поскольку украинская армия начала примять ракеты Storm Shadow британского производства для ударов по республике.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал неэффективным начало украинского контрнаступления.