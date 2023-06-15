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Пасечник: ничего не говорит о начале контрнаступления ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР

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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ничего не говорит о начале контрнаступления Вооружённых сил Украины на линии соприкосновения в ЛНР.
Пасечник: ничего не говорит о начале контрнаступления ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом он сказал на полях ПМЭФ.

«Ничего об этом особо не говорит. Во всяком случае, из тех докладов, которые я получаю от руководства Второго армейского корпуса, и тех данных, которые я имею», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Пасечник отметил, что ситуация на данном направлении остаётся напряжённой, поскольку украинская армия начала примять ракеты Storm Shadow британского производства для ударов по республике.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал неэффективным начало украинского контрнаступления.

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