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Посол: санкционное давление коснулось почти половины экономики Белоруссии в прошлом году

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Белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой в интервью RT на ПМЭФ-2023 заявил, что в прошлом году санкционное давление коснулось почти половины экономики Белоруссии.

«В прошлом году это ужасное санкционное давление, которое было оказано на нашу страну, по большому счёту, коснулось половины белорусской экономики», — отметил он.

По его словам, была серьёзная угроза падения ВВП. Крутой отметил, что враги Белоруссии рассчитывали на рост в республике социальной напряжённости, потерю рабочих мест, закрытие важнейших предприятий. 

«На сегодняшний день, спустя год, я могу сказать, что этот план провалился. У нас за пять месяцев белорусская экономика не только не упала, но выросла фактически на 1% к прошлому году», — сказал посол.

Также Дмитрий Крутой заявил RT, что российско-белорусские отношения в настоящее время переживают очень серьёзный подъём.

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