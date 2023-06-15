Посол: санкционное давление коснулось почти половины экономики Белоруссии в прошлом году
«В прошлом году это ужасное санкционное давление, которое было оказано на нашу страну, по большому счёту, коснулось половины белорусской экономики», — отметил он.
По его словам, была серьёзная угроза падения ВВП. Крутой отметил, что враги Белоруссии рассчитывали на рост в республике социальной напряжённости, потерю рабочих мест, закрытие важнейших предприятий.
«На сегодняшний день, спустя год, я могу сказать, что этот план провалился. У нас за пять месяцев белорусская экономика не только не упала, но выросла фактически на 1% к прошлому году», — сказал посол.
Также Дмитрий Крутой заявил RT, что российско-белорусские отношения в настоящее время переживают очень серьёзный подъём.