МО: ВСУ потеряли за сутки более 800 человек на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«Всего за прошедшие сутки потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин.
Ранее врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины уже столкнулись с проблемами в рамках контрнаступления.