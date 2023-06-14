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МО: ВСУ потеряли за сутки более 800 человек на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

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На Запорожском и Южно-Донецком направлениях направлении ВСУ за сутки потеряли более 800 человек и 20 танков.
МО: ВСУ потеряли за сутки более 800 человек на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за прошедшие сутки потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин.

Ранее врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины уже столкнулись с проблемами в рамках контрнаступления.

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