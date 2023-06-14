Пушилин: украинская армия уже столкнулась с проблемами в рамках контрнаступления

Врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины уже столкнулись с проблемами в рамках контрнаступления.

По словам Пушилина, длительность украинского контрнаступления будет зависеть от готовности стран Запада продолжать поставлять ВСУ вооружение и оказывать необходимую поддержку.

«Насколько они смогут оперативно закрывать те проблемы, которые сейчас уже возникли в рамках контрнаступления украинского режима, — от этого будут зависеть и масштабы всего происходящего», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины не достигли поставленных целей ни на одном из участков боевых действий.

Путин также заявил, что украинское контрнаступление — масштабное, с использованием резервов, началось 4 июня и продолжается в настоящее время.