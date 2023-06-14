Лукашенко рассказал, как послал делегацию Украины из-за идеи о переговорах в Стамбуле

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, как послал делегацию Украины из-за предложения о переговорах в Стамбуле.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему провести разговор и прислал на переговоры главу украинской военной разведки Кирилла Буданова.

Лукашенко отметил, что начало переговоров прошло во Львове «вроде бы нормально».

«Узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: давайте следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами», — цитирует его РИА Новости.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия без колебаний ответит в случае агрессии против Минска.