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Лукашенко рассказал, как послал делегацию Украины из-за идеи о переговорах в Стамбуле

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Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, как послал делегацию Украины из-за предложения о переговорах в Стамбуле.
Лукашенко рассказал, как послал делегацию Украины из-за идеи о переговорах в Стамбуле
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему провести разговор и прислал на переговоры главу украинской военной разведки Кирилла Буданова. 

Лукашенко отметил, что начало переговоров прошло во Львове «вроде бы нормально».  

«Узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: давайте следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами», — цитирует его РИА Новости.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия без колебаний ответит в случае агрессии против Минска.

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