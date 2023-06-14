Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Росгвардия обнаружила в ЛНР подпольное производство СВУ для диверсий украинской армии

Короткая ссылка
Спецназ Росгвардии обнаружил в Луганской Народной Республике подпольное производство самодельных взрывных устройств для диверсий Вооружённых сил Украины.
Росгвардия обнаружила в ЛНР подпольное производство СВУ для диверсий украинской армии
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

«В ЛНР спецназ Росгвардии обнаружил подпольное производство взрывных устройств для диверсий», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, производство организовали в гаражном кооперативе.

При его обследовании были обнаружены боеприпасы различного типа, а также автомобильные номера одной из стран Европы и полотно с надписью на польском языке.

Ранее схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника, обнаружили в Бердянске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить