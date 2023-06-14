Росгвардия обнаружила в ЛНР подпольное производство СВУ для диверсий украинской армии
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
«В ЛНР спецназ Росгвардии обнаружил подпольное производство взрывных устройств для диверсий», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, производство организовали в гаражном кооперативе.
При его обследовании были обнаружены боеприпасы различного типа, а также автомобильные номера одной из стран Европы и полотно с надписью на польском языке.
Ранее схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника, обнаружили в Бердянске.