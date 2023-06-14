Росгвардия обнаружила в ЛНР подпольное производство СВУ для диверсий украинской армии

Спецназ Росгвардии обнаружил в Луганской Народной Республике подпольное производство самодельных взрывных устройств для диверсий Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

«В ЛНР спецназ Росгвардии обнаружил подпольное производство взрывных устройств для диверсий», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, производство организовали в гаражном кооперативе.

При его обследовании были обнаружены боеприпасы различного типа, а также автомобильные номера одной из стран Европы и полотно с надписью на польском языке.

Ранее схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника, обнаружили в Бердянске.