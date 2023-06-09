В Бердянске обнаружили схрон с гранатами для беспилотников

Схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника, обнаружили в Бердянске.

Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В Бердянске сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Уточняется, что сотрудники ведомства обнаружили схрон с гранатами Ф-1 и АГС-17, оборудованными для сброса с БПЛА.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство совместно с ФСБ обнаружило в Московской области крупный арсенал с десятками пистолетов, автоматов и патронами, задержан один человек.