Вооружённые силы России уничтожили большую часть БМП Bradley американского производства из-за просчётов украинской армии и Североатлантического альянса, пишет InfoBRICS.

Отмечается, что контрнаступление ВСУ уже активно развивается, однако Украина не достигла никаких видимых успехов.

«Напротив, в социальных сетях распространились изображения уничтоженных танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley, используемых украинскими войсками», — говорится в публикации.

Издание называет две причины, по которым страны Запада и украинская армия просчитались.

Во-первых, НАТО и Украина недооценили боевые возможности армии России.

Кроме того, издание называет нереалистичные ожидания ВСУ, возлагаемые на вооружение и подготовку НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley прекрасно горят.