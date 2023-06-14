InfoBRICS: ВС России уничтожили большую часть Bradley из-за просчётов украинской армии
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Отмечается, что контрнаступление ВСУ уже активно развивается, однако Украина не достигла никаких видимых успехов.
«Напротив, в социальных сетях распространились изображения уничтоженных танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley, используемых украинскими войсками», — говорится в публикации.
Издание называет две причины, по которым страны Запада и украинская армия просчитались.
Во-первых, НАТО и Украина недооценили боевые возможности армии России.
Кроме того, издание называет нереалистичные ожидания ВСУ, возлагаемые на вооружение и подготовку НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley прекрасно горят.