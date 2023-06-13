Путин: срочников в зону спецоперации направлять не планируется

В зону проведения спецоперации срочников по-прежнему не направляют, такой необходимости нет.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

RT ведёт трансляцию.

«В зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело», — заявил Путин в ответ на вопрос о возможности отправки срочников в зону СВО.

В конце марта начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооружённых сил контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что все срочники, призванные в армию в рамках весеннего призыва 2023 года, будут служить в пунктах постоянной дислокации в России.