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Путин: срочников в зону спецоперации направлять не планируется

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В зону проведения спецоперации срочников по-прежнему не направляют, такой необходимости нет.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

RT ведёт трансляцию.

«В зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело», — заявил Путин в ответ на вопрос о возможности отправки срочников в зону СВО.

В конце марта начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооружённых сил контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что все срочники, призванные в армию в рамках весеннего призыва 2023 года, будут служить в пунктах постоянной дислокации в России. 

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