Марочко: ВСУ выпустили по юго-западу Луганска, предположительно, две ракеты Storm Shadow
Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ выпустили по юго-западу Луганска, предположительно, две ракеты Storm Shadow.
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
«По предварительной информации, прилетели две ракеты Storm Shadow», — сказал он.
На месте работают аварийно-спасательные службы города.
Ранее сообщалось, что несколько взрывов произошло в Луганске.
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