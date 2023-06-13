Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Марочко: ВСУ выпустили по юго-западу Луганска, предположительно, две ракеты Storm Shadow

Короткая ссылка
Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ выпустили по юго-западу Луганска, предположительно, две ракеты Storm Shadow.
Марочко: ВСУ выпустили по юго-западу Луганска, предположительно, две ракеты Storm Shadow
  • РИА Новости

Его слова приводит ТАСС.

«По предварительной информации, прилетели две ракеты Storm Shadow», — сказал он.

На месте работают аварийно-спасательные службы города.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов произошло в Луганске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить