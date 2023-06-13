Марочко: ВСУ выпустили по юго-западу Луганска, предположительно, две ракеты Storm Shadow

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ выпустили по юго-западу Луганска, предположительно, две ракеты Storm Shadow.

РИА Новости

Его слова приводит ТАСС. «По предварительной информации, прилетели две ракеты Storm Shadow», — сказал он. На месте работают аварийно-спасательные службы города. Ранее сообщалось, что несколько взрывов произошло в Луганске.