В украинском оперштабе по ликвидации последствий прорыва дамбы на Каховской ГЭС сообщили о введении комендантского часа для жителей Херсона.

«Для жителей Херсона, остающихся в микрорайоне Корабел и улицы Нефтегавань, с 13 по 19 июня устанавливается комендантский час с 15:00 до 12:00 (следующего дня. — RT)», — приводит сообщение ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

Сотрудники МЧС России спасли 1534 человека в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС.