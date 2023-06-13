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В Херсоне ввели комендантский час до 19 июня

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В украинском оперштабе по ликвидации последствий прорыва дамбы на Каховской ГЭС сообщили о введении комендантского часа для жителей Херсона.
В Херсоне ввели комендантский час до 19 июня
  • РИА Новости

«Для жителей Херсона, остающихся в микрорайоне Корабел и улицы Нефтегавань, с 13 по 19 июня устанавливается комендантский час с 15:00 до 12:00 (следующего дня. — RT)», — приводит сообщение ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

Сотрудники МЧС России спасли 1534 человека в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС.

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