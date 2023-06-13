Российские военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Подразделения группировки ВС России отразили атаку украинской армии на Южнодонецком направлении западнее Левадного, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» отражена атака до взвода противника западнее Левадного», — цитирует РИА Новости Чехова.

По его словам, уничтожены три танка и три бронемашины ВСУ.

Также в районе Времевки уничтожена живая сила украинской армии.

Минобороны ранее сообщило, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.