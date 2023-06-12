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Число раненных при обстреле Привокзальной площади Донецка возросло до пяти

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Число раненных при обстреле Привокзальной площади Донецка возросло до пяти.
Число раненных при обстреле Привокзальной площади Донецка возросло до пяти
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Стало известно о ещё одной пострадавшей в результате варварского обстрела Киевского района. На площади Привокзальной также была ранена женщина 1972 года рождения», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о трёх пострадавших.

Также Кулемзин сообщил, что здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.

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