Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ Привокзальной площади в Донецке ранены три мирных жителя

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Привокзальной площади в Киевском районе Донецка.

Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своём Telegram-канале.

«Ранены женщины 1963 и 1999 года рождения, а также мужчина 1975 года рождения», — сказано в сообщении.

Кулемзин добавил, что информация, распространённая в соцсетях о раненом двухлетнем ребёнке, не подтвердилась. С ним всё в порядке, и его забрала тётя, сообщил он.

Ранее мэр Донецка сообщил, что здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.