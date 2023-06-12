Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ Привокзальной площади в Донецке ранены три мирных жителя
- РИА Новости
Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своём Telegram-канале.
«Ранены женщины 1963 и 1999 года рождения, а также мужчина 1975 года рождения», — сказано в сообщении.
Кулемзин добавил, что информация, распространённая в соцсетях о раненом двухлетнем ребёнке, не подтвердилась. С ним всё в порядке, и его забрала тётя, сообщил он.
Ранее мэр Донецка сообщил, что здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.