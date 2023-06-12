Молдавия и Украина подписали соглашение о строительстве моста через Днестр
- Gettyimages.ru
«Новый мост будет построен на украинско-молдавской государственной границе», — говорится в сообщении ведомства в Facebook*.
Общая протяжённость моста с двумя полосами для движения автомобилей и тротуарами по обе стороны составит более 1,4 тыс. метров.
В мае 2022 года молдавское правительство утвердило соглашение с Украиной, по которому предполагалось построить данный мост.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.