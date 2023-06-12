Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Молдавия и Украина подписали соглашение о строительстве моста через Днестр

Короткая ссылка
В Мининфраструктуры Украины сообщили о подписании соглашения с Молдавией о строительстве моста через Днестр в районе украинского Ямполя и молдавского Косэуцы.
Молдавия и Украина подписали соглашение о строительстве моста через Днестр
  • Gettyimages.ru

«Новый мост будет построен на украинско-молдавской государственной границе», — говорится в сообщении ведомства в Facebook*.

Общая протяжённость моста с двумя полосами для движения автомобилей и тротуарами по обе стороны составит более 1,4 тыс. метров.

В мае 2022 года молдавское правительство утвердило соглашение с Украиной, по которому предполагалось построить данный мост.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить