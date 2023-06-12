Молдавия и Украина подписали соглашение о строительстве моста через Днестр

В Мининфраструктуры Украины сообщили о подписании соглашения с Молдавией о строительстве моста через Днестр в районе украинского Ямполя и молдавского Косэуцы.

«Новый мост будет построен на украинско-молдавской государственной границе», — говорится в сообщении ведомства в Facebook*.

Общая протяжённость моста с двумя полосами для движения автомобилей и тротуарами по обе стороны составит более 1,4 тыс. метров.

В мае 2022 года молдавское правительство утвердило соглашение с Украиной, по которому предполагалось построить данный мост.

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