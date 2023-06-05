Санду: Молдавия и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
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«Согласно договорённостям, достигнутым в ходе саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ближайшее время будет подписано соглашение о строительстве моста через реку Днестр на молдавско-украинской границе в районе населённых пунктов Косэуцы — Ямполь», — приводит ТАСС слова Санду на пресс-конференции, посвящённой прошедшему 1 июня саммиту Европейского политического сообщества.
В мае 2022 года молдавское правительство утвердило соглашение с Украиной, по которому предполагалось построить данный мост.
1 июня украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.