Санду: Молдавия и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр

Молдавия и Украина намереваются подписать двустороннее соглашение о строительстве моста через Днестр в районе украинского города Ямполь, заявила молдавский президент Майя Санду.

«Согласно договорённостям, достигнутым в ходе саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ближайшее время будет подписано соглашение о строительстве моста через реку Днестр на молдавско-украинской границе в районе населённых пунктов Косэуцы — Ямполь», — приводит ТАСС слова Санду на пресс-конференции, посвящённой прошедшему 1 июня саммиту Европейского политического сообщества.

В мае 2022 года молдавское правительство утвердило соглашение с Украиной, по которому предполагалось построить данный мост.

1 июня украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.