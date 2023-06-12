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Алаудинов: подписание контракта с МО уравняет подразделения в соцпакетах и в обеспечении

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что подписание отрядом контракта с Министерством обороны позволит уравнять все подразделения во всех отношениях: и в соцпакетах, и в обеспечении.
Алаудинов: подписание контракта с МО уравняет подразделения в соцпакетах и в обеспечении
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«Хотя данное подразделение, я являюсь командиром спецназа «Ахмат», поддерживается в том числе фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, на самом деле получается, что весь ресурс основной мы получаем от Министерства обороны. Естественно, было правильно принято решение узаконить получение нами этого ресурса, вооружения и оснащения», — сказал он.

12 июня Министерство обороны России подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат», который был подготовлен Российским университетом специального назначения.

Контракт определяет правовое регулирование и деятельность добровольцев в зоне спецоперации. Таким образом, на самих бойцов и их семьи распространяются меры социальной защиты и поддержки.

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