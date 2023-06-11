Глава Калининградской области призвал компании из Белоруссии активнее работать в регионе
- РИА Новости
Об этом Алиханов сказал в эфире белорусского канала ОНТ.
Как отметил губернатор, раньше Калининградская область в большей степени была ориентирована на европейские компании.
«Сейчас, когда они ушли с рынка, мы считаем, что белорусским производителям нужно активнее заходить на рынок», — подчеркнул он.
Алиханов призвал белорусские компании создавать прямых дилеров и сервисные центры.
Он также не исключил, что Калининградская область может выйти на годовой товарооборот в $1 млрд с Белоруссией.