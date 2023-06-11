Глава Калининградской области призвал компании из Белоруссии активнее работать в регионе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказал мнение, что белорусским производителям необходимо активнее заходить на рынок региона.

Об этом Алиханов сказал в эфире белорусского канала ОНТ.

Как отметил губернатор, раньше Калининградская область в большей степени была ориентирована на европейские компании.

«Сейчас, когда они ушли с рынка, мы считаем, что белорусским производителям нужно активнее заходить на рынок», — подчеркнул он.

Алиханов призвал белорусские компании создавать прямых дилеров и сервисные центры.

Он также не исключил, что Калининградская область может выйти на годовой товарооборот в $1 млрд с Белоруссией.