Губернатор Алиханов: Калининградская область может выйти на $1 млрд торговли с Белоруссией
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, Алиханов сказал в эфире белорусского канала ОНТ.
По его словам, в прошлом году объём торговли между Калининградской областью и Белоруссией составил около $720 млн.
«И вполне реальная перспектива добавить ещё $300 млн и дойти до $1 млрд товарооборота. Это вполне возможно», — констатировал губернатор.
В апреле белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что стоимостные объёмы товарооборота в рамках Союзного государства России и Белоруссии увеличились в 4,5 раза за 27 лет.