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Губернатор Алиханов: Калининградская область может выйти на $1 млрд торговли с Белоруссией

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не исключил, что регион может выйти на годовой товарооборот в $1 млрд с Белоруссией.
Губернатор Алиханов: Калининградская область может выйти на $1 млрд торговли с Белоруссией
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, Алиханов сказал в эфире белорусского канала ОНТ.

По его словам, в прошлом году объём торговли между Калининградской областью и Белоруссией составил около $720 млн.

«И вполне реальная перспектива добавить ещё $300 млн и дойти до $1 млрд товарооборота. Это вполне возможно», — констатировал губернатор.

В апреле белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что стоимостные объёмы товарооборота в рамках Союзного государства России и Белоруссии увеличились в 4,5 раза за 27 лет.

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