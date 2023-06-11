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На ЗАЭС провели работы для обеспечения уровня воды в пруду-охладителе

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Сотрудники МЧС России провели работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС на объекте.
На ЗАЭС провели работы для обеспечения уровня воды в пруду-охладителе
  • РИА Новости

«Эти работы проводили, чтобы обеспечить надёжный уровень водоснабжения станции. Сотрудниками водолазной службы выполнен весь необходимый комплекс работ. Снижение уровня воды в пруду-охладителе специалистами не прогнозируется», — приводит сообщение ЗАЭС РИА Новости.

Уточняется, что пять блоков станции находятся в состоянии «холодный останов», один — «горячий останов».

Уровень воды в пруду-охладителе составил 16,67 м.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о резком снижении уровня воды в Днепре в районе Запорожской АЭС.

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