На ЗАЭС провели работы для обеспечения уровня воды в пруду-охладителе
- РИА Новости
«Эти работы проводили, чтобы обеспечить надёжный уровень водоснабжения станции. Сотрудниками водолазной службы выполнен весь необходимый комплекс работ. Снижение уровня воды в пруду-охладителе специалистами не прогнозируется», — приводит сообщение ЗАЭС РИА Новости.
Уточняется, что пять блоков станции находятся в состоянии «холодный останов», один — «горячий останов».
Уровень воды в пруду-охладителе составил 16,67 м.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о резком снижении уровня воды в Днепре в районе Запорожской АЭС.