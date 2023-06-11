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NYT: США и Европа не уточняют, какой именно исход наступления ВСУ они считают успешным

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Американские и европейские официальные лица признают, что вытеснение российских сил с их позиций в результате попыток ВСУ наступать в зоне СВО маловероятно, пишет The New York Times.
NYT: США и Европа не уточняют, какой именно исход наступления ВСУ они считают успешным
  • AP

«В частном порядке американские и европейские официальные лица признают, что вытеснение всех российских войск с оккупированной украинской земли маловероятно», — говорится в статье американской газеты.

Журналисты пишут, что определение «успеха» наступательных действий Украины изменчиво.

«Остаётся неясным, что именно США, Европа и Украина считают «успешным» контрнаступлением», — отмечают авторы.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский не раскрывает целей боевых действий ВСУ, хотя часто требует лишь того, чтобы «российские войска покинули Украину».

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто признал, что наступление ВСУ вызывает вопросы.

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