Приехавших с концертом в Одессу музыкантов из джаз-группы Junket увезли в военкомат
Об этом в своём Telegram-канале пишет «СТРАНА.ua».
«Прямо возле железнодорожного вокзала сотрудники военкомата задержали киевских музыкантов из группы Junket», — говорится в сообщении.
По словам музыкантов, теперь они отправятся служить в рядах украинской армии.
Ранее активист николаевского подполья рассказал, что в Николаеве в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора.
Также сообщалось, что украинские военкоматы обогащаются за счёт взяток от призывников-уклонистов.