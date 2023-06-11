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Приехавших с концертом в Одессу музыкантов из джаз-группы Junket увезли в военкомат

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Сотрудники военкомата задержали музыкантов из джаз-группы Junket, приехавших с концертом в Одессу.

Об этом в своём Telegram-канале пишет «СТРАНА.ua».

«Прямо возле железнодорожного вокзала сотрудники военкомата задержали киевских музыкантов из группы Junket», — говорится в сообщении.

По словам музыкантов, теперь они отправятся служить в рядах украинской армии.

Ранее активист николаевского подполья рассказал, что в Николаеве в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора.

Также сообщалось, что украинские военкоматы обогащаются за счёт взяток от призывников-уклонистов.

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