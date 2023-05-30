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«СТРАНА.ua»: украинские военкоматы обогащаются за счёт взяток от призывников-уклонистов

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Сотрудники украинских военкоматов обогащаются за счёт того, что берут взятки от призывников-уклонистов от военной службы.

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в вооружённых формированиях.

«На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер», — рассказал собеседник издания.

Он рассказал, что сотрудники военкоматов оформляют справки о непригодности для уклонистов на три месяца за $12 тыс.

Ранее стало известно, что несколько украинских военкоматов, которые находились ранее на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, были оборудованы камерами в подвалах для заключения уклонистов и их убеждения таким образом служить в ВСУ.

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