«СТРАНА.ua»: украинские военкоматы обогащаются за счёт взяток от призывников-уклонистов
Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в вооружённых формированиях.
«На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер», — рассказал собеседник издания.
Он рассказал, что сотрудники военкоматов оформляют справки о непригодности для уклонистов на три месяца за $12 тыс.
Ранее стало известно, что несколько украинских военкоматов, которые находились ранее на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, были оборудованы камерами в подвалах для заключения уклонистов и их убеждения таким образом служить в ВСУ.