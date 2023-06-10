В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

На Украине воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области. Ранее воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины.