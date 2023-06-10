В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Ранее воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины.
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