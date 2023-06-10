Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины

Сразу в трёх регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня населённый пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также стало известно, что мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Горловки.