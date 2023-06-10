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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Петровский район), выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения эвакуированных из подтопленных зон в Херсонской области.

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